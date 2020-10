publié le 12/10/2020 à 11:24

Cinq jours après la violente agression contre deux policiers à Herblay-sur-Seine (Val-d'Oise), mercredi 7 octobre, le pronostic vital de l'agent de 30 ans le plus gravement blessé n'est plus engagé, selon une source judiciaire contactée par RTL. Il reste cependant dans un état très grave, a été opéré plusieurs fois, et pourrait avoir des séquelles, notamment dues à la fracture du crane infligée par ses agresseurs, en plus des balles reçues dans son corps.

Les deux policiers, qui ont été "massacrés", selon les mots du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, étaient en repérage dans une voiture banalisée au moment des faits. Ils ont été sortis de la voiture et roués de coups par leurs trois agresseurs, qui ont ensuite pris leur arme de service et leur ont tiré dessus. Sept douilles et une cartouche avaient été retrouvées sur place.

Vendredi, un homme s'est rendu à la police de Versailles, assurant être l'un des trois suspects. Il a cependant affirmé ne pas avoir du tout participé aux coups portés et encore moins aux tirs contre les fonctionnaires. Les deux autres agresseurs sont toujours recherchés.