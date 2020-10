publié le 13/10/2020 à 19:05

La crise sanitaire continue de perturber la vie économique en France, et cette fois-ci c'est à moyen terme que les annulations d'évènements se décrètent. En effet, selon les informations de RTL, le salon de l'Agriculture n'aura pas lieu alors qu'il devait être organisé en février 2021. La "plus grande ferme de France" devra donc faire l'impasse et reporter sa 58e édition à l'année 2022.

Le salon s'adapte néanmoins, le Concours général des produits sera ainsi organisé en régions et des fermiers auront lieu à Paris. Une manière de continuer à mettre en avant les produits agricole français, malgré l'annulation de l'un des événements les plus prisées par les visiteurs mais aussi par les hommes politiques, qui rivalisent de longévité et de dégustations dans les allées du salon.



