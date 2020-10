publié le 13/10/2020 à 15:40

C'est un acte qui lui fera passer ses prochaines années derrière les barreaux. Le conducteur du véhicule qui avait traîné un policier sur 500 mètres afin de fuir, fin août, après un contrôle en Meurthe-et-Moselle, a été condamné, lundi 12 octobre à Nancy, à cinq ans de prison, dont un an de sursis probatoire, a-t-on appris de source judiciaire.

Les magistrats du tribunal correctionnel ont suivi les réquisitions du parquet à l'encontre du prévenu, âgé de 29 ans, qui était connu de la justice, avec notamment 14 mentions au casier judiciaire. Les faits avaient été commis dans la commune de Chavigny, alors que la police voulait procéder au contrôle d'une voiture. Elle avait été appelée par un restaurateur dont la commande avait été payée avec des faux billets de 20 euros.

Lors de l'audience, les images de l'interpellation ont été diffusées et montrent deux policiers tentant d'extraire le conducteur du véhicule tandis que le troisième se place à l'avant. Mais l'homme au volant réussit à partir et l'un des policiers se retrouve coincé et accroché à sa portière.

Un autre policier a alors fait usage de son arme de service en visant les pneus de cette voiture, ce qui n'a pas empêché sa fuite. Le policier, traîné sur 500m, a été légèrement blessé, victime de douleurs aux jambes et au bassin. Hospitalisé, il avait pu ressortir dès le lendemain et le maire de Nancy, Mathieu Klein (PS) avait, salué sur Twitter son "courage" et son "professionnalisme".