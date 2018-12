Travail de nuit : les règles à respecter pour rester en bonne santé

publié le 19/12/2018 à 09:12

Le nombre de travailleurs de nuit a doublé en 20 ans. Ils sont aujourd'hui plus de trois millions et demi. Leur mode de vie éprouve leur organisme, puisque c'est toute leur horloge biologique qui est chamboulée, car elle continue de penser que le jour, c'est le jour et que la nuit, c'est la nuit.



Travailler la nuit oblige à se reposer le jour, ce qui va à l'encontre de ce dont a besoin l'organisme. Conséquences : on dort moins. Et le manque de sommeil à force, produit irritabilité, surcharge pondérale. Il faut donc respecter certaines règles. D'abord, se construire un environnement propice au sommeil : se débarrasser de deux éléments, la lumière et le bruit.

Pensez à éteindre votre téléphone pour éviter d'être réveillé. Le sommeil diurne étant rarement aussi profond que le sommeil nocturne. Le secret quand on travaille de nuit, c'est de faire les choses dans le bon ordre : mieux vaut toujours faire sa nuit avant d'aller travailler plutôt qu'en revenant du boulot. Un autre piège, c'est l'alimentation : trois repas, pas un de plus, c'est la ligne à tenir, en s'alimentant sainement.