publié le 26/09/2020

Les cafetiers et restaurateurs marseillais en colère ont gagné un répit de 24 heures. La fermeture des bars et restaurants dans la métropole d'Aix-Marseille interviendra finalement demain soir, dimanche 27 septembre. La fermeture imposée devait initialement être mise en place dès ce samedi.

Mais dans la cité phocéenne, les patrons de cafés et de restaurants n'acceptent toujours pas de devoir fermer pour au moins 15 jours. Après la rébellion, la tendance serait de couper la poire en deux. Ils accepteraient de baisser le rideau, mais pour une semaine pas plus.

Les négociations menées hier ont très légèrement calmé les esprits. Pour le propriétaire de deux restaurants dans le quartier de la Plaine, "on a gagné deux jours et on a gagné une semaine, car on devait fermer 15 jours. Si au-delà de la semaine l'épidémie remonte, la plupart des restaurants vont rouvrir, c'est sûr. Moi j'en fait parti," assure-t-il.

Tout comme lui, la plupart des restaurateurs et patrons de bars vont respecter cette semaine de fermeture, sans pour autant comprendre la sévérité imposée aux Marseillais et Aixois. "Je vais fermer parce que je ne suis pas un rebelle. Je vais pas dire que je suis contre l'État. Mais ces gens ont fait l'ENA. Je comprends pas ce système de dire qu'à tel endroit ça ouvre et d'autres ça ferme," confie le patron de plusieurs bars marseillais.

Tous se sont mis d'accord, si la fermeture imposée va au-delà d'une semaine, ils ouvriront clandestinement leurs établissements.

