Dordogne : un arbre s'abat sur leur voiture, ils s'en sortent indemnes

publié le 27/09/2020 à 02:06

C'est un incident qui aurait pu avoir de lourdes conséquences. Une automobiliste et son fils circulaient en direction de Nontron en Dordogne, lorsque qu'un arbre est tombé sur leur voiture. Plus de peur que de mal puisque les deux passagers s'en sortent indemnes.

Vendredi 25 septembre, il est aux alentours de 18 heures 45 quand Martine et son fils Éric prennent la sortie de Javerlhac. Leur course fut freinée par la chute d'un chêne : "Il est tombé côté passager et mon fils a uniquement eu quelques égratignures et tous les deux une très grande peur", confie Gérard le papa, à nos confrères de Sud Ouest.

En effet, grâce aux airbags du véhicule qui ont bien fonctionné, mère et fils s'en sortent sans séquelles, si ce n'est qu'avec une grosse frayeur. La voiture quant à elle, est est hors d’usage. Cette chute est sans doute due à la mauvaise météo. Un orage venait de s'abattre sur le Périgord vert et a sûrement fragiliser le chêne, déjà pourri aux racines.



Après l'intervention des pompiers, des gendarmes et service des routes du Département, et quelques soins, les deux passagers ont pu rentrer chez eux.