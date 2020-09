et AFP

publié le 25/09/2020 à 13:41

À Marseille, nombre d'élus, de restaurateurs et d'habitants ont le sentiment d'être injustement punis après la décision du gouvernement de fermer bars et restaurants à partir de ce samedi 26 septembre. La ville d'Aix-en-Provence est également concernée. La mesure est prise pour deux semaines et est destinée à freiner la propagation du coronavirus, la métropole marseillaise étant placée en zone d'alerte maximale.

Renaud Muselier, président LR de la région PACA, a évoqué une "punition collective extrêmement dure pour l'économie" et a décidé de formuler en urgence un recours en justice.

Samia Ghali a, elle, déclaré ce vendredi sur BFMTV que "la police municipale ne verbalisera pas les restaurants et bars ouverts". "Je préférerais que demain, la police nationale soit là où elle doit être, là où on a des problèmes avec des rodéos sauvages, les problèmes de cambriolage, les problèmes de stupéfiants, plutôt que d'aller verbaliser des commerçants qui essaient de gagner leur vie et faire marcher l'économie française", a ajouté l'adjointe à la maire de Marseille.

De son côté, la maire Michèle Rubirola a également exprimé sa "colère" et son opposition à cette mesure. Selon elle, "rien dans la situation sanitaire ne justifie cette annonce".

J'apprends avec étonnement et colère une décision pour laquelle la Mairie de Marseille n'a pas été consultée. Rien dans la situation sanitaire ne justifie cette annonce. Je n'accepte pas que les Marseillais soient victimes de décisions politiques que personne ne peut comprendre. — Michèle Rubirola (@MicheleRubirola) September 23, 2020