publié le 11/12/2019 à 07:01

Moins de trois mois après le spectaculaire incendie de l'usine Lubrizol de Rouen, une réouverture partielle du site Seveso est en vue après l'avis positif hier d'un comité que le préfet a promis de suivre. Le Comité départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst) s'est prononcé en faveur d'une réouverture partielle, et le préfet "a confirmé qu'il suivrait cet avis", a indiqué la préfecture de Seine-Maritime.

Cette dernière fait état de 20 votes pour, 4 contre (Métropole de Rouen, UFC Que choisir, France nature environnement et Union régionale des médecins libéraux) et une abstention (un maire ndlr). L'avis du Coderst, composé de 24 membres dont six représentants de l'État, rejoint celui donné la semaine dernière par la Direction régionale de l'Environnement, qui avait jugé le dossier de l'entreprise "techniquement sérieux et crédible".



La préfecture a précisé mardi 10 décembre dans un communiqué que la réouverture concernait "deux ateliers chargés de mélange de produits" et s'accompagnait d'"une réduction drastique des stockages des produits finis conditionnés ainsi que d'une diminution du stockage de matières premières". Le préfet Pierre-André Durand "rappelle qu'aucune réouverture totale ne pourra en tout état de cause intervenir à l'identique".

