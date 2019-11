publié le 12/11/2019 à 22:41

Un mois et demi après les faits, l'enquête sur l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen a donné de premiers indices. Si la cause du départ du feu reste toujours inconnue, quelques éléments laissent désormais penser que l’entreprise chimique aurait bel et bien sa part de responsabilité dans la catastrophe.

Un rapport de la Direction régionale de l'environnement, pointe en effet du doigt une dizaine d'infractions commises en amont par la société chimique. Selon BFM TV, qui a eu accès à ce document, le site de Lubrizol n'était par exemple pas équipé de caniveau nécessaire pour empêcher la propagation des produits inflammables. La réserve d'eau en cas d'incendie était également insuffisante et les détecteurs de fumée absents des espaces de stockages extérieurs.

Les usines classées Seveso doivent également livrer une étude des phénomènes dangereux. D'après le rapport de la DIREN, celle de Lubrizol était incomplète, ne prenant pas en compte les produits stockés en dehors de l'entreprise.

Tous ces éléments ont été transmis à la justice, dans le cadre de l'enquête en cours. Selon la chaîne d'information en continu, les autorités devront désormais établir, ou non, un lien entre ces manquements et la propagation de l'incendie.