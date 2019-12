Grève à la SNCF : les prévisions de trafic pour le mercredi 11 décembre

publié le 10/12/2019 à 16:52

Sixième jour de grève à la SNCF et toujours pas d'amélioration en vue pour ce mercredi 11 décembre. En ce jour d'annonce de la réforme des retraites, le trafic sera très perturbé sur l'ensemble du réseau. Le directeur de SNCF Transilien, Alain Krakovitch, a notamment indiqué ce mardi que les perturbations pourraient se poursuivre "peut-être jusqu'à la fin de semaine".

Comptez donc 1 TGV sur 4 seulement en circulation et 3 TER sur 10 (ces liaisons seront essentiellement assurées par des bus). Pour les habitants d'Île-de-France, il n'y aura pas d'amélioration du côté des Transilien puisqu'un seul train sur 5 circulera. Pour les trains Ouigo comptez 1 train sur 6 et 1 train sur 4 pour les Intercités. Le trafic international est lui aussi toujours perturbé. Il n'y aura aucune liaison entre la France et l'Italie et entre la France et l'Espagne.

Mardi, la SNCF annonçait un taux de grévistes de 24,7% soit supérieur à celui de lundi (17%). Au sein de ces grévistes, les conducteurs sont toujours autant mobilisés (77,3%). Parmi les personnels indispensables à la circulation des trains, 55,4% des contrôleurs et 23,9% des aiguilleurs étaient en grève mardi.