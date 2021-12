Crédit : BERNARD JAUBERT / ONLY FRANCE / Only France via AFP

On connaissait son utilisation par certains agriculteurs, mais peut-être moins par la SNCF : le glyphosate. Le produit, souvent pointé du doigt, car accusé de provoquer des cancers, sert à la société pour entretenir ses 30.000 km de lignes. Mais en 2022, ce sera terminé.

La SNCF va utiliser une solution plus chère et moins efficace que le glyphosate. Elle utilisera un mélange de produits avec des ingrédients plus naturels. Et les quantités utilisées seront beaucoup plus importantes pour avoir les mêmes effets que le glyphosate. La compagnie ferroviaire est obligée de désherber ses voies dans toute la France pour des raisons de sécurité. Déjà, car la végétation peut déformer les rails à terme, mais aussi lors des évacuations de passagers, les abords des voies doivent être dégagés.

La SNCF est aujourd'hui la plus grosse consommatrice de glyphosate dans le pays, avec presque 38 tonnes utilisées chaque année. Ce changement de technique de désherbage a un coût non négligeable puisque l'entreprise va devoir débourser 100 millions d'euros de plus chaque année pour disperser ce nouveau mélange, qui sera utilisé uniquement sur les voies. Mais les abords des voies devront désormais être fauchés.

