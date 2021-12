Grichka Bogdanov est bien mort de la Covid-19

Igor (à gauche) et Grichka (à droite) Bogdanoff en 2011

Tenues de cosmonaute, ouvrages scientifiques controversés et visages d'"extraterrestres": Grichka Bogdanoff, l'un des jumeaux stars des années 80 et habitué des plateaux de télé, est bien décédé ce mardi à Paris des suites de la Covid-19. Âgé de 72 ans, il n'était pas vacciné.

Son avocat l'a en effet confirmé mardi soir sur BFM TV, déclarant qu'il ne faut pas "prendre Grichka comme un étendard pour ou contre la vaccination". Cette information vient confirmer celle du journal Le Monde, qui avait révélé que Grichka était mort du coronavirus et que son frère jumeau Igor était hospitalisé pour les mêmes raisons le 15 décembre dernier.

L'annonce de ce décès a suscité des réactions émues de personnalités de la télévision :"Je viens d'apprendre la disparition de Grichka, je suis vraiment très affecté", a réagi sur Twitter l'animateur Cyril Hanouna qui les recevait régulièrement sur son plateau. "Il va beaucoup me manquer. C'était un garçon d'une intelligence incroyable et d'une autodérision qui forçait le respect. J'ai des souvenirs de fou avec lui. Je pense fort à Igor et à sa famille. Très triste", a-t-il écrit.