Météo en France : jusqu’à quand les températures vont-elles être aussi douces ?

Bonne nouvelle pour les personnes encore en vacances cette semaine. Les températures relativement clémentes devraient durer au moins jusqu'au 31 décembre.

Cette semaine, Météo France prévoit des températures bien au-dessus des normales de saison, avec un temps calme et doux annoncé, sous l’influence de hautes pressions subtropicales. Cette météo clémente devrait culminer en France les 29 et 30 décembre, avec près de 16 degrés à Paris et 15 degrés à Lille. Des records de douceur sont même attendus par endroits dans l’Hexagone, notamment à Perpignan où le mercure pourrait atteindre 19° en milieu de semaine et dans les Pyrénées ou 25 degrés sont attendus en bas des montagnes selon Météo France.

Ces températures, environ 8° degrés au-dessus des normales de saison, ne sont évidemment pas habituelles. Ce n'est que le quatrième fois depuis 1947 que les températures sont si élevés par rapport aux températures de saison.