Si la 3e journée de mobilisation s'est achevée hier, mardi 7 février, avec moins de manifestants dans les rues, la circulation des trains reste perturbée ce mercredi. Une journée d'action est encore prévue sur le rail aujourd'hui, à l'appel de la CGT Cheminots et de Sud-Rail.

Sur les grandes lignes, le trafic sera plus fluide qu'hier - ou moins pire - avec 2 TGV sur 3, les principales difficultés concerneront le sud-est et l'Atlantique. SNCF Voyageurs annonce 1 Intercités sur 2, et du côté des trains régionaux, l'ensemble du territoire sera concerné avec 1 TER sur 2 et des perturbations généralisées. Les détails peuvent être consultés à tout moment, en ligne, sur les réseaux sociaux, les applications et le site SNCF Voyageurs.

En Île-de-France, où une partie du réseau est gérée par la SNCF, 1 train sur 5 circulera sur la ligne R, 2 RER D sur 5, ou encore 1 RER C sur 2. Quant aux deux lignes les plus empruntées du pays, le RER A et B, elles ne sont pas impactées.

À écouter également dans ce journal

Grève du 7 février - La 3e journée de mobilisation contre la réforme des retraites était moins importante que les précédentes, avec moins de monde dans les rues. De nouvelles manifestations sont prévues samedi.

Séismes en Turquie et Syrie - À Antioche, en Turquie, plus de 48h après la catastrophe des survivants désemparés attendent de l'aide dans une ville détruite.

Réforme des retraites - L'examen du projet se poursuit dans l'hémicycle, avec sur la table l'un des sujets les plus clivants : celui de la disparition des régimes spéciaux.

