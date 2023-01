Deux syndicats de la SNCF durcissent le ton contre la réforme des retraites. La CGT Cheminots et Sud Rail font planer la menace d'une grève reconductible à partir de la mi-février. En amont, une journée de contestation est prévue dès le 31 janvier, à l'occasion de la journée de grève interprofessionnelle.

Après cette date, les deux syndicats prévoient des assemblées générales pour débattre de la suite à donner au mouvement. Une proposition sera sur la table : deux jours de grève consécutive, mardi 7 et mercredi 8 février. Les secteurs de l'énergie, de la chimie et les dockers ont déjà annoncé une mobilisation ces deux jours-là.

L'étape suivante pour la CGT Cheminots : une grève reconductible toutes les 24 heures dès la mi-février, si le gouvernement ne retire pas sa réforme des retraites. Cette grève du rail concernerait les vacances scolaires, qui s'étalent sur tout le mois de février.

