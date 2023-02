Grève SNCF : ce qu’il faut attendre sur les rails la semaine prochaine

Entre le mardi 7, le mercredi 8 et le samedi 11 février, c'est le flou dans les grèves prévues à la SNCF. Les syndicats sont tous unis contre la réforme des retraites mais pas forcément sur les moyens d'action. D'abord, c'est le samedi 11 février qui pose problème, jour de départ en vacances pour la zone B et milieu des vacances pour la zone A. Les syndicats n'arrivent pas à se mettre d'accord, faut-il oui ou non faire grève ce jour-là ?

L'UNSA dit "on verra", la CFDT reste muette, la CGT et SUD Rail préfèrent un appel à manifester, plutôt qu'un appel à la grève. En clair, certains syndicats préfèrent avoir plus de monde dans la rue plutôt qu'afficher un taux de grévistes important à la SNCF. Et surtout, ils ne sont plus d'accord sur les méthodes à adopter dans les prochaines semaines.

Vous avez d'un côté la CFDT et l'UNSA qui veulent absolument respecter les journées de grève décidées au niveau national, et de l'autre la CGT et SUD Rail qui veulent aller plus loin mais ils ne sont pas suivis par les autres. C'est d'ailleurs pour cette raison que la CGT et SUD Rail font grève seuls mercredi 8 février à la SNCF.

On résume pour la semaine prochaine : peu de trains mardi, un peu mieux mercredi et l'inconnu pour samedi, mais il y aura des perturbations sur les rails quoi qu'il arrive.

