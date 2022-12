ÉDITO - Combien nous coûte vraiment la SNCF ?

Lenglet-Co and You du 23 décembre 2022

Une grève des contrôleurs de la SNCF paralyse les départs pour Noël. Le groupe est largement subventionné par les pouvoirs publics, en plus du chiffre d’affaires qu’elle réalise auprès de ses clients. En 2021, si l'on additionne l’ensemble des subventions diverses provenant de l’État et des Régions, la SNCF aura coûté au contribuable 18,5 milliards d’euros. Cette somme est le résultat d'un calcul du site Fipeco, publié par François Ecalle, ancien magistrat à la Cour des comptes et expert en matière de finances publiques.

Au total, le montant est de 276 euros pour un Français en 2021. Les subventions de fonctionnement, destinées à compenser l’écart entre le prix du billet et le coût réel du transport, expliquent ce montant. Avec un pass Navigo en Ile-de-France à 84 euros par mois pour un usage illimité du réseau, le coût réel est évidemment supérieur.

Et c’est pareil pour les transports du quotidien en région. Seul le TGV équilibre à peu près ses coûts avec les prix facturés à l’usager. Il faut ajouter à cela les subventions à l'investissement, pour l'entretien du réseau et le coût du régime de retraite.

3,3 milliards d'euros pour les retraites

Sur les 5,2 milliards d'euros de pensions versées chaque année pour les retraites des cheminots, l’État en assume 64%, c’est-à-dire 3,3 milliards d’euros par an. Il le fait à double titre. Il compense le déficit démographique important de ce régime spécial, à cause de la forte diminution du nombre d’employés de la SNCF. Mais l’État le fait aussi pour financer le départ très anticipé des cheminots à la retraite, à 52 ans et 57 ans selon les catégories de personnel.

Au moment de la réforme de la SNCF en 2020, la France avait aussi repris une partie de la dette de l'entreprise. Elle l'avait fait en deux fois, pour 35 milliards d'euros au total. Ce budget correspond à une somme de 500 euros environ de dette par Français.

Il s’agit pour une grande part des investissements ferroviaires, et ceux-là doivent bien sûr être payés par le pays. Dans cette dette, on retrouve aussi les déficits persistants, alourdis notamment par le coût des grèves. Les Français subissent les grèves avec les contretemps qu’elles occasionnent. Mais ils règlent la facture quelques années plus tard lorsque la dette SNCF est reprise par le contribuable.

