publié le 05/12/2019 à 06:55

Cheminots, enseignants, étudiants, avocats… La liste est longue et tous sont mobilisés ce jeudi 5 décembre aux côtés des syndicats pour protester contre la réforme des retraites. Résultat, la France est en partie paralysée. Dans certaines régions les transports sont totalement à l'arrêt. À Paris, la situation sera très compliquée toute la journée.

Il faudra anticiper ses déplacements et éviter de circuler dans le secteur de Gare du Nord, point de départ du défilé parisien. Ce jeudi matin, entre le métro, le RER et les trains grandes lignes, il n'y a pas grand-chose dans la gare parisienne. 11 lignes de métro fermées et seulement 1/3 des bus sont en circulation dans la capitale.

Les messages pour prévenir de la grève tournent en boucle dans la Gare du Nord et les premiers touchés par le mouvement social ne sont pas ceux qui se rendent au travail, mais ceux qui travaillent de nuit et ont cherché à rentrer chez eux au petit matin. Keven, un jeune homme qui travaille dans la restauration, a opté pour le vélo partagé : "J'ai réussi à venir en transports sauf que là malheureusement il n'y en a pas".

Pour ceux qui ont opté comme Keven pour les vélos partagés, ce ne sera pas simple. Les autorités ont enlevé la plupart des Vélib, en Gare du Nord, mais aussi tout au long du parcours de la manifestation.

La grève a aussi des conséquences pour les chauffeurs de taxis qui prennent habituellement leurs clients en Gare du Nord. Sauf que ce jeudi matin, il n'y a pas de clients. "Dans le temps, quand il y avait grève, on avait beaucoup plus de clients", a témoigné Manu au micro d'Arnaud Tousch sur RTL.

