et Vincent Derosier

publié le 15/12/2019 à 19:01

C'est l'affaire dans l'affaire. Dans sa déclaration d'intérêts, Jean-Paul Delevoye a oublié de déclarer 10 de ses 13 mandats. Il a donc dû revoir à la hausse certaines de ses rémunérations.

Jean-Michel Blanquer, comme le gouvernement, défend le haut commissaire : "Il a commis une erreur. 11 des 13 mandats sont bénévoles, ça dit quelque chose de la personnalité de Jean-Paul Delevoye (...) C'est dommage que la réforme soit polluée par cette erreur mais il va la réparer en remboursant", a assuré le ministre de l'Éducation sur RTL.

Si Jean-Paul Delevoye est devenu un boulet pour le gouvernement, il lui est encore très utile. C'est lui qui négocie depuis plus d'un an avec les syndicats et les partenaires sociaux la réforme des retraites. Se séparer de Delevoye serait donc une décision qui risquerait d'affaiblir le gouvernement.

L'exécutif espère que la polémique va retomber avec les fêtes de d'années et que le remboursement suffira à éteindre le feu des critiques. Pour l'instant Delevoye s'accroche mais il l'a dit au journal Le Monde, s'il devient trop gênant, il se retirera.

