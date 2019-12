Grève SNCF : les prévisions de trafic du lundi 16 décembre

publié le 15/12/2019 à 17:02

Pas d'amélioration notable sur le réseau SNCF lundi 16 décembre. Il y aura en moyenne 1 TGV sur 3, 1 Transilien sur 4, 4 TER sur 10 (circulation en partie assurée par bus) et 1 train Intercités sur 6. À l'international, 2 Eurostar sur 3 et autant de Thalys sont annoncés (avec 10 allers-retours Londres-Paris notamment).

Le trafic est également très perturbé sur le réseau RER hors RATP (1 train sur 3 en moyenne) et sur les lignes H, J, K, L, N, P, R et U. Une fréquence de 15 minutes est annoncée sur la ligne 4 du Tramway sur toutes les branches de 6h30 à 20h, alors que le, trafic devrait être quasi normal sur le Tramway 11.

La SNCF recommande toujours "aux clients de Transilien et TER de ne pas venir en gare et d'utiliser d'autres moyens de transport, notamment le covoiturage. Cette recommandation concerne particulièrement la journée du mardi 17 décembre pendant laquelle le trafic sera plus réduit que la veille du fait de l'appel intersyndical à manifester" contre le projet de réforme des retraites du gouvernement.

🔵 CIRCULATION DES TRAINS le 16 décembre 🔵

📲 Retrouvez l’info en temps-réel la veille dès 17h sur l’#AssistantSNCF 👉https://t.co/eiZMVDEquX pic.twitter.com/dzDiDfY16n — SNCF (@SNCF) December 15, 2019