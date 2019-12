publié le 15/12/2019 à 08:44

À l'approche des fêtes de fin d'année, le mouvement de grève de la SNCF et de la RATP ne s'estompe pas à l'aube d'une mobilisation massive, mardi 17 décembre. Dans un entretien accordé au Parisien, Édouard Philippe a qualifié de "pénible" la situation : "Je ne dirais pas que tout le pays est en grève. Ce n'est pas un blocage total, mais c'est pénible. Le droit de grève existe, mais cet impact sur des millions de Franciliens, notamment, c’est aussi ce qui est recherché par certaines organisations syndicales", condamne-t-il, faisant ainsi évoluer son ton sur cette grève contre la réforme des retraites.

Le Premier ministre a également évoqué les craintes de nombreux Français pour les fêtes de Noël : "Je vois bien que tout le monde voit arriver Noël avec inquiétudes. Noël, c'est un moment important. Mais il faudra que chacun prenne ses responsabilités. Je ne crois pas que les Français accepteraient que certains puissent les priver de ce moment".

Enfin, face au besoin d'un simulateur pour permettre à chacun de mesurer les effets de la réforme, le locataire de Matignon affirme qu'"on est en train de le construire, ce n'est pas facile", car "il faut que toutes les hypothèses, toutes les données soient stabilisées". Il a précisé qu'un simulateur "complet" devra être prêt "courant 2020, de préférence début 2020".

