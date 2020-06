publié le 25/06/2020 à 06:41

C'est tout un secteur qui fait entendre sa colère, et qui n'a pas repris depuis le début du déconfinement, initié le lundi 11 mai. Alors que de nombreux maires refusent toujours l'installation de fête foraine au sein de leurs communes, des forains s'unissent d'une seule voix pour demander leur installation.

C'est le cas dans un village du Nord, près de Lille, où certains d'entre eux ont décidé de passer en force : "On y va, sans autorisation et on est obligé de faire ça sinon on ne gagne pas notre vie alors que la vie reprend", affirme l'un d'entre eux, qui regrette que "tout est rouvert, je vois pas pourquoi nous on pourrait pas rouvrir".

Concernant les conditions de réouverture de la fête foraine, il souligne qu'"il y a un protocole avec le barriérage des manèges, un sens de circulation, du gel hydroalcoolique et des désinfections des nacelles et des jeux pour enfants".

