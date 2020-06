Coronavirus : quels sont les pays qui n'enregistrent aucun cas ?

publié le 24/06/2020 à 06:44

À l'approche des vacances d'été qui débuteront officiellement le 4 juillet en France, nous sommes nombreux à chercher nos prochaines destinations dans le monde d'après, alors que la pandémie de coronavirus n'est pas encore sous contrôle dans la totalité des pays impactés. Bon à savoir : si plusieurs États, notamment en Asie et en Afrique, présentent des bilans faibles, certains n'ont recensé aucun cas de contamination. Quels sont ces pays épargnés ? Quels sont les horizons sans Covid-19 ?

Faute de maladie sur leur sol ou de communication transparente, les dictatures de la Corée du Nord et du Turkménistan revendiquent une situation sanitaire vierge de toute contamination au coronavirus. Au Turkménistan, le terme "Covid-19" a même été interdit dans la presse. En se basant sur les informations du site russe sur l’Asie centrale Fergana Agency, un article du Courrier International explique que le gouvernement "l’a même enlevé des brochures d’information" diffusées "dans les écoles, les hôpitaux et les entreprises”.

Les îles isolées particulièrement épargnées

Par la force des choses, de nombreuses petites îles isolées à la densité démographique faible figurent parmi les terres épargnées par la progression de l'épidémie, notamment en Océanie. On trouve plusieurs terres à l'est des côtes orientales australiennes, notamment les îles Salomon et Vanuatu, mais aussi Samoa, Kiribati, Tonga, les Îles Marshall, Palau, Tuvalu et Nauru situées dans les confins de l'océan Pacifique. Au nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les États fédérés de Micronésie ne présentent eux aussi aucun cas de coronavirus confirmé.

Par ailleurs, "11 territoires ne comptent officiellement aucun cas de patients atteints par le Covid-19", rapporte Ouest-France. Il s’agit des Samoa américaines (États-Unis), des Îles Cook (Nouvelle-Zélande), de Wallis-et-Futuna (France), de Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (Royaume-Uni), de Svalbard (Norvège), de l’Île Christmas (Australie), de l’Île Norfolk (Australie), de Niue (Nouvelle-Zélande), de Tokelau (Nouvelle-Zélande), des Îles Cocos (Australie) et enfin des Îles Pitcairn (Royaume-Uni).