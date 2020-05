publié le 27/05/2020 à 08:16

Le prêt-à-porter a subi de plein fouet la crise du coronavirus. Dernier exemple en date, l'enseigne Camaïeu, qui a été placée en redressement judiciaire avec une période d'observation de six mois, après avoir vu son chiffre d’affaires s’effondrer de 95 %. La société fondée en 1984 compte 3.800 salariés en France.

Thierry Siwik, délégué CGT chez Camaïeu, redoute à terme de nombreux licenciements : "On ne connaît pas la teneur de ce plan social et s'il va toucher les magasins ou les salariés. On ne va pas se laisser faire". Au delà des salariés, c'est toute une région qui s'inquiète puisque la marque nordiste compte 600 employés sur ses terres historiques.

Le nouveau directeur avait lancé, en mars dernier, un plan de transformation mais la crise du coronavirus est passée par là et l'accord de financement avec les actionnaires et les banques serait remis en cause. La direction du groupe s'est aussi vue refuser un prêt garanti par l'État.

Avec ses 600 boutiques en France, aux loyers souvent élevés, Camaïeu est plombée par une dette évaluée à 250 millions d'euros. Si la pandémie n'a rien arrangé, elle n'explique cependant pas tout selon Thierry Siwik, qui s'attend à des fermetures de magasins. Le sort des salariés pourrait quant à lui dépendre de l'arrivée d'un repreneur, incertain en ces temps de crise.

