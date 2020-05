publié le 28/05/2020 à 07:22

Avec l'arrivée des beaux jours, la France est marquée par une hausse des températures ces derniers jours. Une météo dont bénéficie le groupe Darty où les ventes de climatiseurs s'envolent et sont sept fois plus élevées que l'année dernière à la même époque.



"C'est tout simplement le plus gros mois de mai enregistré par notre enseigne depuis 20 ans" s'est satisfait Olivier Garcia, porte-parole de Fnac-Darty, qui ajoute que "les Français se préparent et sont précautionneux" alors que l'Hexagone avait été touché par deux canicules en 2019. Des stocks importants avaient donc été anticipés par l'enseigne française, "mais pas à ce point-là", confie l’intéressé.

Cette forte demande s'explique également par le fait que beaucoup de Français soient encore en télétravail, alors que le déconfinement a été initié le lundi 11 mai. Pour y répondre, Olivier Garcia a également souligné qu'"on a pu redemander de la fabrication additionnelle".

À écouter également dans ce journal

Politique - C'est le jour J pour la phase 2 du déconfinement. Ce jeudi 28 mai, le Premier ministre Édouard Philippe devrait évoquer un éventuel assouplissement de la règle des 100 kilomètres, et une possible réouverture à partir du mardi 2 juin des lycées, des cafés et des restaurants.

Culture - Plusieurs syndicats du monde du spectacle attendent avec impatience l'annonce des mesures gouvernementales concernant la suite du déconfinement. La filière, à l'arrêt depuis plusieurs semaines, espèrent une réouverture des salles au plus vite.

International - Pays le plus touché au monde par l'épidémie de coronavirus, les États-Unis viennent de dépasser la barre symbolique des 100.000 morts liés à la Covid-19. Le pays compte près de 1,7 million de cas selon le dernier bilan quotidien.