publié le 05/02/2021 à 06:52

Le Lot et Garonne est sorti hier de la vigilance rouge, mais la décrue sera très lente. Le département n'avait pas connu pareille crue depuis 40 ans : la Garonne a atteint des niveaux exceptionnels, jusqu'à 10m20 dans la région de Marmande où les habitants ont pu retrouver hier leur maison et constaté l'ampleur des dégâts, notamment sur les bords du fleuve à Aiguillon, entre Agen et Marmande.

Cela faisait près de trois jours qu'ils avaient abandonné leur maison près de la Garonne. Aziz et son épouse viennent d'ouvrir portes et fenêtres comme si tout pouvait sécher avec quelques rayons de soleil, mais les murs sont marqués à plus d'1,5 mètre du carrelage. "Dans la maison comme vous voyez, il y a de la boue partout, on vient de redécouvrir. Les tapisseries sont gonflées. L'électroménager a pris de l'eau : le lave-vaisselle a pris de l'eau à l'intérieur, la gazinière. Tout est fichu", se désole Aziz.

A quelques centaines de mètres plus loin, Ricardo et ses locataires rincent le sol de la maison au jet d'eau et à coups de balais : "On a appelé les assurances qui nous ont dit qu'on pouvait commencer à nettoyer donc on a commencé pour avancer un peu. Tout est à jeter. On a essayé de soulever les meubles quand ils ont annoncé le débordement de la Garonne, on s'attendait à 40 centimètres et là c'est 1,40 mètres, c'est du jamais vu. Donc on a soulevé mais pas assez." D'énormes sacs poubelles s'amoncellent déjà sur les pas de porte.

A écouter également dans ce journal...

Coronavirus à Mayotte - Situation très compliquée à Mayotte où le nombre d'hospitalisations a fortement augmenté. Le département se reconfine pour trois semaines. C'est le variant sud-africain qui est en cause.

Russie - L'opposant politique Alexeï Navalny a été condamné à deux ans et demi de prison ferme officiellement pour avoir manqué des contrôles judiciaires. Une condamnation qui a donné lieu à d'importantes manifestations dans tout le pays. Il y a eu environ 10.000 arrestations dans le pays depuis.

Mort du petit Tony - Le procès de la mère poursuivie pour non dénonciation et son ex-compagnon poursuivi pour avoir battu à mort l'enfant se poursuit aux assises de la Marne. Les deux prévenus refusent pourtant d'assumer leurs actes.