Crue : "Comment alerter si on a des informations que 4h avant ?", dénonce un maire

publié le 04/02/2021 à 13:43

45 routes départementales restaient coupées dans le Lot-et-Garonne ce jeudi 4 février, 12 étaient submergées et six écoles étaient toujours fermées, après le passage de la tempête Justine qui a provoqué la crue de la Garonne. Résultat, le village de Couthures-sur-Garonne était encore encerclé par les eaux ce matin.

"Le pic de crue a été atteint ce matin. Le fleuve a commencé à baisser à midi. Nous avons 370 habitants isolés. Il faut que nous prenions nos embarcations sur 2km pour rejoindre la terre ferme rive gauche ou rive droite", explique le maire du village, Jean-Michel Moreau.

Le village est habitué aux inondations et dispose de plusieurs bateaux : "La commune a des embarcations et une équipe de sauveteurs. On a 5 bateaux en action aujourd'hui plus le bateau du pêcheur du coin. On a évacué 3 personnes âgées en prévision de la crue, et dix personnes sont restées dans le village", détaille le maire.

Pour autant, Jean-Michel Moreau critique le manque de prévoyance de l'État concernant les inondations : "Cette année, nous avons connu des précipitations qui n'ont pas été régulières. Maintenant, on en est à une situation importante, on a eu 2 ruptures de digues ce matin. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas une prévision à 12 ou 18h avec tout le matériel informatique et tous ces capteurs que nous avons dans ce bassin versant. Comment alerter la population si on a des informations que 4h avant ?".