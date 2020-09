APL : comment obtenir son aide au logement ?

publié le 18/09/2020 à 16:51

Pour beaucoup, la rentrée est aussi le moment du déménagement, et des exigences administratives qui viennent avec. Parmi elles, effectuer une nouvelle demande d'aide au logement.

L'aide personnalisée au logement, ou APL, est une "aide financière destinée à réduire le montant de votre loyer, mensualité d'emprunt ou redevance (si vous résidez en foyer)", explique l'administration sur son site officiel.

Pour y avoir accès, il faut répondre à certains critères d'éligibilité. Parmi eux, le fait de résider dans un logement conventionné, qui répond à des "critères de décence et de conditions minimales". Pour s'assurer qu'il est possible de recevoir cette aide, et à quel montant, la Caisse d'allocations familiales propose un simulateur.

Une fois l'éligibilité confirmée, il ne reste plus qu'à effectuer une demande en ligne. La CAF demandera quelques informations personnelles, comme les revenus ou le patrimoine. En cas d'inéligibilité, d'autres aides existent. Parmi elles, l'ALS ou encore l'ALF.

Jusqu'à présent le montant de l'APL était calculé à partir des revenus de l'année en cours. Mais à partir du 1er janvier, selon la ministre du Logement Emmanuel Wargon, les revenus des douze derniers mois seront pris en compte, même si cela déborde sur l'année précédente.