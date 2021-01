Les infos de 6h - Couvre-feu à 18h : une injustice pour les régions épargnées ?

publié le 17/01/2021 à 06:57

Le couvre-feu à 18h pour tous est entré en vigueur ce samedi 16 janvier. La mesure s'applique au moins pour quinze jours, sans différentiations d'un territoire à l'autre et pour certains c'est un peu l'incompréhension. Dans les Côtes-d'Armor, le département est relativement épargné par l'épidémie : seulement 337 cas de coronavirus depuis le 8 janvier, mais comme l'ensemble du pays, l'ensemble des habitants devaient être chez eux hier à 18 heures.

Dans les rues piétonnes, masqués sous la fine pluie de Saint-Brieuc, ces bretons ont fait leurs courses avant le couvre-feu : "On se fait avoir tout le temps. En Bretagne on a rien et on nous impose quand même d'avoir le même truc que les autres régions, où la contamination est beaucoup plus importante. C'est une injustice, nous on a rien demandé on se fait piéger", déplore un habitant. "Je trouve ça dommage, je pense que ce n'était pas nécessaire", ajoute une Briochine.

Pour les commerçants, comme Stéphanie, c'est un coup dur : "On subit et puis de toute façon on n'a pas grand chose comme pouvoir pour agir, donc on n'a pas trop le choix. C'est encore un coup dur, par contre on préfère ça à un confinement total", admet la commerçante. De son côté, Florian est caviste : "On peut-être un petit peu aigris. C'est vrai que c'est un petit peu déloyal. Mon ressentis c'est que c'est un avant-goût d'un troisième confinement". Le magasin a baissé son rideau avant 18 heures, mais les livraisons à domicile ont continué grâce à une dérogation.

À écouter également dans ce journal :

Coronavirus - Hier la France a passé la barre des 70.000 morts liés à la Covid-19. En visite à Lyon, Jean Castex a appelé à une vaccination dans le calme. Plus de 413.000 Français sont déjà vaccinés contre le coronavirus a annoncé le ministère de la Santé.

États-Unis - Un homme lourdement armé a été arrêté vendredi à Washington tandis qu'il tentait de passer un point de contrôle près du Capitole. Trois jours avant l'investiture de Joe Biden, le président promet déjà de signer une série de décrets dès le premier jour de sa présidence.

Football - L'OM s'est incliné à domicile 2-1 hier soir face à Nîmes. De son côté le PSG s'est imposé face à Angers 1-0. Les Parisiens prennent temporairement la tête du classement. Suite et fin de la 20e journée de Ligue 1 ce dimanche avec Lyon-Metz à 21h.