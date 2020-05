publié le 05/05/2020 à 06:46

En raison de l'épidémie de coronavirus, les perspectives de vacances des Français ne se montrent pas réjouissantes. Un grand nombre de vacanciers ont d'ailleurs d'ores et déjà fait une croix sur l'avion pour partir en congés et selon une étude réalisée pour le groupe VVF Villages Vacances, près de 9 Français sur 10 auraient l'intention de rester en France pendant leurs vacances cet été.

Selon Stéphane Le Bihan, directeur général du groupe VVF, deux tendances se dégagent à l'approche des vacances estivales : "La nouveauté, c'est une attente très forte sur la montagne puisque 30% des sondés ont répondu qu'ils voulaient aller en montagne ou moyenne montagne. Le deuxième point est qu'il y a très clairement un désintérêt pour les destinations marquées par le surtoursisme avec un grand besoin de liberté".



Stéphane Le Bihan ajoute également que "les Français ont besoin d'être rassurés sur les conditions de leurs vacances et notamment par des protocoles d’accueil sécurisés". Il précise qu'"on y travaille avec l'ensemble du secteur et de la profession".

À écouter également dans ce journal

Santé - La France a passé la barre des 25.000 morts liés à l'épidémie de coronavirus, avec 306 nouveaux décès enregistrés au cours des dernières 24 heures, ce lundi 4 mai. 25.548 patients atteints par le virus sont hospitalisés dans l'Hexagone, soit 267 de moins en 24 heures.



Politique - Le Sénat a rejeté le plan de déconfinement présenté par Édouard Philippe et qui avait été adopté par l'Assemblée il y a quelques jours. Ce vote a été marqué par une abstention "massive" des élus LR et le rejet du plan par les groupes socialiste et communiste.

Société - Il n'y aura pas de chômage partiel pour Amazon. Le ministère du Travail a refusé la demande du géant américain qui comptait en disposer pour ses six sites en France, dont l’activité a été suspendue.