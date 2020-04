Coronavirus et vacances d'été : Visit Var recadre Sibeth NDiaye

publié le 30/04/2020 à 08:24

Les Français pourraient bien passer leurs vacances d'été près de chez eux : c'est le message transmis sur notre antenne par Sibeth Ndiaye mercredi 29 avril 2020. Si rien n'est encore officiellement tranché, la porte-parole du gouvernement a douché les espoirs de bon nombre d'entreprises : "Aujourd'hui, je ne peux pas dire (sic) à nos concitoyens : prenez tranquillement une location à l'autre bout de la France par rapport à là où vous habitez."

Des propos qui ont fait bondir les professionnels du tourisme, à commencer par la présidente de l'Agence départementale du Var. "Quand vous ne pouvez pas dire, vous ne dîtes rien', s'est-elle outrée sur RTL. Et Françoise Dumont de poursuivre : "Parfois, certains devraient mettre un peu plus le pied sur le terrain pour se rendre compte à quel point la détresse psychologique de certains est grande. Et ce genre de déclarations-là met à mal que nous nous efforçons d'effectuer pour que la situation se passe au mieux."

À écouter également dans ce journal :

- Le gouvernement consulte jeudi les partenaires sociaux sur les délicates modalités de déconfinement qui doit débuter le 11 mai, peu après avoir pris connaissance de l'ampleur des dégâts causés par le coronavirus sur l'activité économique au premier trimestre. Édouard Philippe, les syndicats et le patronat vont tenter de savoir comment remettre les Français au travail pour relancer l'économie, sans déclencher une deuxième flambée de l'épidémie.

- Quatre mois après le début de l'épidémie de Covid-19, le gouvernement américain a créé l'espoir mercredi en rapportant qu'un médicament naguère développé contre Ebola, le remdesivir, semblait avoir prise sur le nouveau coronavirus, et avait accéléré de plusieurs jours le rétablissement des cas les plus graves dans un grand essai clinique.

- 11,3 millions de Français sont actuellement au chômage partiel, soit plus d'un salarié sur deux, en raison de la baisse d'activité liée à l'épidémie de coronavirus, selon le dernier pointage de la ministre du Travail Muriel Pénicaud.