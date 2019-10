publié le 18/10/2019 à 10:01

La France reste le pays le plus touristique au monde. Une étude montre que les Chinois et les Américains sont ceux qui dépensent le plus d'argent quand ils viennent dans la capitale.

On va accueillir 90 millions de voyageurs cette année et un tiers d'entre eux, soit 26 millions, passent par Paris. Un touriste chinois dépense trois fois plus qu'un touriste espagnol par exemple. En Île-de-France, le shopping des touristes étrangers représente plus de 2 milliards d'euros. Plus du quart est dépensé par des touristes chinois ou américains.

Il y a deux profils : ceux qui viennent d'Asie ou d'Amérique vont faire leurs courses dans les grands magasins et les boutiques de luxe. Les touristes qui connaissent déjà Paris vont dans les quartiers bobo : le Marais, Montmartre, Notre-Dame ou Saint-Germain-des-Prés, ils cherchent le petit brocanteur ou la petite galerie d'art.

Il faut transformer ces touristes en ambassadeurs pour permettre à nos grandes marques de beauté, de luxe, de vins et spiritueux de vendre partout dans le monde. Réussir à garder cette image glamour n'était d'ailleurs pas simple avec les "gilets jaunes", l'incendie de Notre-Dame ou les travaux qui se multiplient dans la capitale.

Un touriste étranger dépense en moyenne 633 euros quand il est chez nous, mais par exemple en Espagne, il débourse 963 euros. Ils dépensent plus chez les voisins parce que la France est un pays de transit : 15 à 20% des touristes qui posent le pied sur le tarmac d'un aéroport parisien ne passent que quelques jours.

