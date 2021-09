Le Salon du Mariage se tient jusqu'à ce dimanche soir à Paris, à la Porte de Versailles. Le secteur a été fortement impacté par la crise du coronavirus et les confinements ont plutôt pour conséquence la multiplication des divorces. En 2020, il y a eu près de 100.000 unions de moins qu'en 2019, mais la tendance semble s'inverser.

Main dans la main, Pablo et Aurélie se baladent entre les stands de robes de mariée. "J'ai fait la demande en février, elle me harcèle depuis 2 ans", plaisante Pablo. Deux années, durant lesquelles ils ont préféré attendre, pandémie oblige, mais comme beaucoup de couples la perspective d'une fin de crise les a poussés à sauter le pas.

Un soulagement pour les prestataires, comme Bernard Ghnassia, photographe de mariages : "On dit 'ouf', parce qu'on a quand même eu une grosse période sans mariages, j'ai eu quasiment 167 mariages reportés. Par contre 2022 va être une année très très grosse au niveau des mariages".

2022, l'année de la reprise pour les prestataires ? Pas si sûr pour Stéphane Seban, organisateur du salon du Mariage : "L'énorme saison qui arrivera ce sera celle de 2023, parce que malheureusement les reports vont bloquer quelques dates auprès des salles de réception les plus demandées, donc ça risque d'être difficile d'avoir une date pour cet été. Par contre, l'été 2023 commence à peine à se remplir et les futurs mariés s'y engouffrent", assure-t-il.

