Coronavirus : quels pays ont levé toutes les restrictions sanitaires

Commerces, écoles, lieux culturels ... Tous ouverts, sans masque ni contrôle à l'entrée. C'est ce qu'apprêtent à vivre les Danois, dont le gouvernement a annoncé la levée de l'ensemble des restrictions sanitaires en place dans le pays ce vendredi 10 septembre.

Au Danemark, où 73% de la population est désormais complétement vaccinée, la Covid-19 n'est "plus une menace critique pour la société", expliquait l'autorité publique de santé dans un communiqué. Le pays de 5,8 millions d'habitants n'a plus franchi la barre des 1.000 cas quotidien depuis le mois de mai.

Si les restrictions disparaîtront au sein du pays, l'entrée au Danemark reste sujette à la présentation d'un passeport sanitaire et/ou d'un test négatif, et le port du masque est obligatoire dans les aéroports. Par ailleurs, le ministre de la Santé, Magnus Heunicke, a assuré fin août que le gouvernement "n'hésitera pas à agir rapidement si la pandémie menace à nouveau les fonctions essentielles de la société".

Réouverture totale le 29 septembre en Suède

D'autres pays devraient suivre rapidement la marche entreprise par les Danois, à commencer par un autre État nordique, la Suède. Le 29 septembre, les jauges appliquées au restaurants, bars ou lieux culturels et sportifs disparaîtront, tout comme la recommandation officielle de télétravailler. À part pour les voyages, le passe sanitaire n'est pour l'instant pas appliqué en interne, et ne devrait pas l'être fin septembre. Sa mise en place est cependant envisagée en octobre pour des événements de taille exceptionnelle, comme des concerts, rapporte The Local.

Dans certaines pays, la législation dépend de la région. Aux États-Unis, par exemple, les restrictions ont été levées sur une grande partie du territoire. Certains États, comme l'Alabama ou l'Arkansas, ont même interdits aux employeurs ou commerçants d'exiger une preuve de vaccination ou le port du masque.