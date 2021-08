Eure-et-Loir : 82 ans de mariage, un record pour Berthe et Marcel

Crédit : THIERRY GRUN / ONLY FRANCE / Only France via AFP

Ils se sont dit oui il y a plus de 82 ans et après tant d'années de mariage, leur idylle est toujours intacte. Berthe et Marcel Brouard, détiennent désormais le record national de la plus longue union, selon nos confrères de France 3 Centre Val de Loire.

Lui a 107 ans, elle en a 100. Ce couple de centenaires réside dans leur maison familiale au cœur du village de Saint-Eliph (Eure-et-Loir) où ils s'étaient installés en 1951. Une histoire d'amour qui a débuté il y a bien des années...

C'est Berthe qui a eu un coup de foudre en croisant Marcel, qui deviendra son futur époux. Mais c'est quelques mois plus tard, à cause, ou plutôt grâce, à une blessure que le couple va se parler pour la première fois. Domestique dans un cabinet médical, c'est Berthe qui avait ouvert la porte à Marcel alors que celui-ci, blessé, se rendait chez le médecin. Depuis, ils ne se sont jamais quittés.

4 enfants, 17 petits et arrière-petits enfants

Quelques mois seulement après leur rencontre, les deux jeunes tourtereaux se marient le 26 novembre 1938, jour des 18 ans de Berthe Pallu, de son nom de jeune fille. Nous sommes à quelques mois de la Seconde Guerre Mondiale, et Marcel sera ensuite mobilisé durant deux ans et connaîtra les camps de prisonniers en Allemagne. Il reprendra par la suite son métier de maçon avant de devenir chef de chantier. Il s'installe enfin à son compte jusqu'à sa retraite en 1977.

Au cours de cette longue idylle, Berthe et Marcel ont donné naissance à quatre enfants : Claude, Claudette, François et Patrick. Désormais, ils peuvent se réjouir d'avoir une belle et grande famille, puisque les deux centenaires ont huit petits-enfants et neuf arrière-petits-enfants. De quoi faire de grandes fêtes de famille.