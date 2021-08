Passe sanitaire exigé dès ce dimanche 1er août pour les mariages : quelles sont les règles ?

A partir de ce dimanche 1er août, le passe sanitaire sera obligatoire pour les mariages depuis une décision du ministre délégué auprès du ministère de l'Economie et des Finances, chargé des Petites et moyennes entreprises. Mais les mariés n'auront pas besoin de déclarer la cérémonie de mariage auprès de la préfecture.



Le 13 juillet dernier, le ministre de la Santé a expliqué que si la réception était organisée chez mes mariés, il n'y aura pas de contrôle nécessaire. En revanche, pour les mariages dans un établissement recevant du public, le responsable devra vérifier si les invités ont bien un passe sanitaire. Les salles des fêtes, classées dans les ERP de type L (Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple) sont donc concernées.

Le passe sanitaire ne sera pas en revanche obligatoire en mairie, bien que ce soit un lieu accueillant du public. Le ministère de l'Intérieur a précisé que "les mariages civils peuvent avoir lieu sans restriction" et "dans le respect des gestes barrières". Le masque est donc obligatoire, mais le passe sanitaire ne sera pas demandé à l'entrée des mairies. En ce qui concerne les lieux de culte, le précieux sésame sera obligatoire uniquement pour "les événements ne présentant pas un caractère cultuel" (conférence, visites, concerts..). Par conséquent, il est possible de se marier à l'église, dans une mosquée ou à la synagogue entouré de ses proches et sans jauge, dans le respect des règles sanitaires.