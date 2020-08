Coronavirus : la France pourra bientôt produire 20 millions de masques par semaine

publié le 14/08/2020 à 04:02

Au début de l'épidémie de coronavirus, l'industrie textile française ne pouvait produire que trois millions de masques par semaine. D'ici la fin de l'année, elle devrait être capable d'en produire 20 millions chaque semaine.

Interrogé par BFM Business, Yves Dubief, le président de l'Union des industries textiles (UIT), a assurée que l'industrie française était, à présent, capable de répondre à la demande en masques, de plus en plus importante ces derniers temps en raison de l'obligation nouvelle, dans certaines villes, de porter des masques en extérieur.

"Nous savons y répondre, non seulement parce que nous avons des masques disponibles en stock, mais parce que nous savons aussi produire massivement des masques (…). La machine est en route", a assuré le président de l'UIT.

Les stocks étant importants et la machine, rodée, Yves Dubief cherche aussi à inciter les Français à acheter des masques en tissu tricolores, et non des masques à usage unique importés d'Asie. Il a salué la "prise de conscience" d'une partie de la population "qu'il fallait acheter français et acheter quelque chose de bon pour la planète".