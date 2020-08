Coronavirus : le prix des masques va-t-il baisser à la rentrée ?

publié le 14/08/2020 à 18:12

Les masques sont devenus une nécessité. De nombreuses villes et communes françaises les ont rendus obligatoires à l'extérieur dans les zones les plus fréquentées. Or, vendus à 50 centimes l'unité en grande surface, ils peuvent paraître assez chers pour certains.

Bonne nouvelle, leurs prix devraient baisser à la rentrée. Chaque masque coûtera aux alentours de 25 ou 30 centimes selon les informations de TF1, soit une réduction de près de la moitié du prix. Cette baisse s'explique entre autres par un approvisionnement différent.

Olivier Dauvers, spécialiste de la consommation, explique à TF1 que désormais "on en produit suffisamment par rapport à la demande" mais aussi que la méthode d'approvisionnement a changé, "Ils ne viennent plus uniquement par avion mais aussi par bateau, ce qui coûte moins cher".

Les enseignes de la grande distribution sont déjà prêtes à casser les prix. Thierry Cotillard, président d'Intermarché et Netto comparait les masques à "un produit d'appel au même titre que le Coca-Cola ou le Nutella" lors d'un entretien avec le JDD.