publié le 22/10/2020 à 07:21

Le couvre-feu bientôt étendu à plusieurs départements. Le gouvernement doit préciser ce jeudi 22 octobre la liste des zones qui vont passer en alerte maximale. Notamment la Loire, où le couvre-feu déjà appliqué à Saint-Étienne, va être étendu à l'ensemble du département dès vendredi soir à minuit. Le Premier ministre Jean Castex va par ailleurs remplacer Olivier Véran lors du point hebdomadaire sur la situation de l'épidémie.

Mercredi, Édouard Philippe était auditionné à l'Assemblée nationale sur sa gestion de la crise sanitaire. Selon l'ancien Premier ministre, sa gestion a "permis de sauver beaucoup de vies". Devant les députés, il s'est défendu sur le maintien controversé du premier tour des municipales. "Comment fait-on en sorte un samedi soir que les élections n'aient pas lieu le lendemain ? (…) Le fait d’aller voter dans une démocratie n’est pas exactement identique au fait d’aller boire un café", a-t-il lancé.



Édouard Philippe raconte une crise où chaque décision est un dilemme. Des erreurs, il en a fait une mais se retranche derrière l’avis des médecins : "J’ai dit à un 13h de TF1 que le port du masque en population générale n’avait aucun sens parce que médecins me l’avaient dit. C’était la doctrine qui n’a changé que bien après". S’il reconnait des dysfonctionnements, il les impute au risque pénal qu’encourt les ministres et qui, selon lui, paralyse l’action publique.

À écouter également dans ce journal

Faits-divers - Quatre femmes et trois hommes ont été interpellés et placés en garde à vue lundi soir après avoir tenté de renverser un policier près de l'ambassade d'Israël, à Paris. Les enquêteurs suspectent les sept Britanniques de s'être livrés à un "hit and run".

Samuel Paty - Sept personnes ont été mises en examen dans le cadre de l’enquête de l’assassinat de l’enseignant. Les deux collégiens soupçonnés d'avoir désigné Samuel Paty auprès de l'assaillant ont été libérés sous contrôle judiciaire. Les cinq autres suspects ont été incarcérés.

Coronavirus - L'application StopCovid fait peau neuve. Le gouvernement lance ce jeudi Tous Anti-Covid et espère qu'elle sera plus utilisée que la première version. Les nouveautés de l'application doivent être présentées lors du point presse hebdomadaire sur la situation de l'épidémie.