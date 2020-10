publié le 21/10/2020 à 13:38

D'autres villes vont-elles être concernées très bientôt par un couvre-feu alors que les indicateurs se dégradent un peu partout en France ? Ces dernières 24 heures, 262 personnes sont mortes du coronavirus.

Pour tenter d'enrayer la deuxième vague, les autorités réfléchissent à de nouvelles mesures et pendant ce temps, les médecins progressent sur les médicaments utilisés pour traiter les malades. Et hier, les hôpitaux de Paris ont présenté les résultats d'une enquête prometteuse sur un anti-inflammatoire, le T.o.c.i.l.i -Zumab.

C'est un médicament généralement utilisé pour soigner les polyarthrites rhumatoïdes, il s'administre par injections, les hôpitaux de Paris l'ont testé sur des patients ayant contracté une forme grave du Covid, placés sous oxygène: 63 patients en ont reçu. Les résultats ont été comparés avec ceux d'un autre groupe de 67 patients qui ont reçu le traitement le plus courant aujourd'hui.

L'étude ne permet pas de prouver une baisse de la mortalité mais elle montre que ce médicament réduit le risque d'aller en réanimation de moitié et diminue la durée d'hospitalisation. Il n'a pas non plus d'effets secondaires. Avant de le prescrire plus systématiquement, d'autres études vont être menées en associant ce médicament avec les corticoïdes, qui pour l'instant restent le traitement le plus efficace contre les cas graves de coronavirus.

À écouter également dans ce journal

Hommage - L’hommage au professeur Samuel Paty, assassiné vendredi 16 octobre à Conflans-Sainte-Honorine, va se dérouler mercredi à Paris, à partir de 19h30, dans la cour de la Sorbonne.

Économie - La chaîne américaine d’habillement Gap, en pleine crise, a annoncé la fermeture de l’ensemble de ses magasins sur le continent européen.

Politique - Gérald Darmanin s'est dit choqué de voir des rayons de supermarché réservés aux produits halal et casher. "C'est comme ça que ça commence le communautarisme", a-t-il déclaré.