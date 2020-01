publié le 27/01/2020 à 07:12

Alors que trois cas de coronavirus ont déjà été détectés en France et que six autres personnes sont sous étroite surveillance médicale, la ministre de la Santé, Agnès Buzin, s'est voulue rassurante, le 26 janvier, au micro de RTL : "Plus les autorités chinoises communiquent et plus nous réalisons que la mortalité est moins importante que les précédents coronavirus même si la contagiosité reste élevé."

Face au risque de contagion, les mesures de sécurité sont-elles suffisantes dans les aéroports français? Beaucoup de passagers en provenance de Chine s'étonnaient de la légèreté du dispositif médical à leur arrivée à Roissy Charles-de-Gaulle, dimanche 26 janvier. Des masques ont été distribués dans les avions, et un point d'information médical les attendait à leur arrivée.

De retour de vacances dans la province du Wuhan, épicentre de l'épidémie, Nicolas est frappé par le contraste entre les mesures drastiques chinoises et le simple point d'information à Roissy : "Là-bas, il y a des contrôles militaires partout. Ils regardent vos yeux pour voir si vous avez de la température".

"Le minimum dans les aéroports français, ce seraient des caméras thermiques pour surveiller la température des gens qui arrivent. En Chine, il y avait ça dans toutes les gares et aéroports", poursuit le jeune homme.

Mort de Kobe Bryant - Le mythique joueur de basket-ball est mort dimanche 26 janvier dans le crash de son hélicoptère, en Californie. Il restera comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA, avec ses cinq titres de champion. "Une terrible nouvelle qui affecte tout le monde", s'est ému Zinédine Zidane.



Élections municipales à Paris - À la suite d'une rencontre avec le président le 26 janvier, Cédric Villani a décidé de maintenir sa candidature à la mairie de Paris. "Nous partageons une vision sur bien des enjeux mais j'acte aujourd'hui une divergence majeure", a déclaré le député.



Racisme - Les actes xénophobes et racistes ont bondi de 130% en 2019 par rapport à l'année passé, selon le ministère de l'intérieur. "Pour l'essentiel, ces faits relèvent de la menace", a comptabilisé la place Beauvau.