Plus la vaccination approche, plus les Français se méfient. Seule la moitié des personnes interrogées en novembre déclarait avoir l'intention de se faire vacciner, contre deux tiers en juillet, selon des chiffres officiels de Santé publique France. Les derniers chiffres publiés le 24 décembre font état d'une nette augmentation des sceptiques : 60% des interrogés du 14 au 16 décembre n'envisagent pas de se faire vacciner.

Ces données proviennent de l'enquête CoviPrev, sondages régulièrement réalisés par Santé publique France sur un échantillon de 2.000 adultes de France métropolitaine. Dans cette enquête, les femmes (71%) se révèlent bien plus sceptiques face au vaccin que les hommes (47%). Les plus âgées des personnes interrogées sont majoritairement disposées à se faire vacciner. Ils sont 60 % des plus de 65 ans déclare vouloir tandis que seuls 27 % des 25-34 ans le souhaitent.

Selon la catégorie socio-professionnelle des sondés, les chiffres évoluent également sensiblement. Les catégories socio-professionnelles supérieures sont divisées (50% oui, 50% non), tandis que les classes populaires sont majoritairement sceptiques avec 70% de réticents.