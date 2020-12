publié le 25/12/2020 à 05:43

Ce Noël n'est pas un Noël comme les autres, Covid oblige. Pas plus de six à table, ce sont les recommandations. Une consigne qui est visiblement respectée si on en croit les commerçants. Nicolas, boulanger à Paris, a tout de suite vu un changement d'habitudes chez ses clients : "C'est très rare d'avoir des commandes avec des bûches de huit personnes. Je pense que les gens vont jouer le jeu", explique-t-il.

Moins de personnes à table, c'est aussi des invités décommandés et donc, pour Thomas le boucher, des préparations annulées au dernier moment. "Les personnes se dirigent plus vers des rôtis, des volailles désossées", dit-il. Les fromages se dégustent aussi différemment cette année.

"Effectivement, ils se réunissaient en famille, ils étaient 15, 20 et prenaient des plateaux tout prêts. Mais cette année, ils prennent des formages emballés", dit de son côté Manuel, fromager. Malgré tout, les commerçants de ce quartier du XVIIe arrondissement de Paris affichent une hausse de leur chiffre d'affaires.

À écouter également dans ce journal

Noël - Le pape François, qui est à la tête des 1,3 milliard de catholiques dans le monde, a célébré la messe de la nuit de Noël dans la gigantesque basilique Saint-Pierre en présence de moins de 200 fidèles portant un masque de protection.



Brexit - L'Union européenne et le Royaume-Uni ont (enfin) conclu ce jeudi 24 décembre un accord commercial sur le Brexit. Après dix mois de négociations, et la peur d'un "no deal", les deux camps ont confirmé avoir trouvé un terrain d'entente. Un accord salué par tous.

PSG - Au lendemain du dernier match de l'année (une large victoire contre Strasbourg) le Paris Saint-Germain a décidé de se séparer de son entraîneur, l'Allemand Thomas Tuchel. Il devrait être remplacé par l'Argentin Mauricio Pochettino.