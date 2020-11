publié le 09/11/2020 à 06:43

C'est une soirée privée qui leur a coûté cher. En plein confinement et malgré les mesures de restriction mises en place, 25 personnes se sont retrouvées dans un bar de La Rochelle, le samedi 7 novembre, pour y passer de bons moments. Prévenue, la police est intervenue et chaque participant s'est vu remettre une amende de 135 euros, pour non-respect du confinement. Cette règle est également à appliquer chez soi et il est légitime de se demander ce que l'on risque en organisant un dîner ou un apéro.

En effet, un tel évènement est également passible d'une amende de 135 euros et, si vous récidivez dans les 15 jours, le montant passe à 200 euros avant de continuer de grimper si vous persistez. Trois violations du confinement en moins d'un mois constituent un délit punissable de 3.750 euros d'amende et de six mois de prison.

Lors du couvre-feu, la question s'est posée au sein de l'exécutif de faire alourdir les sanctions pour ceux qui organisent des fêtes clandestines. Mais en cas de fête sauvage, les forces de l'ordre n'ont pas la possibilité de rentrer dans un domicile privé pour contrôler les participants. Leur seule possibilité est de les attendre dehors et de les verbaliser lorsqu'ils sortent.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a estimé, ce dimanche 8 novembre, qu’il y avait "une forme de ralentissement" dans la progression de l’épidémie de coronavirus et que les mesures de confinement commençaient à porter leurs fruits.

Politique - Le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon "propose" sa candidature à l'élection présidentielle de 2022, mais la conditionne au recueil de 150.000 parrainages citoyens.

Sport - L'Olympique Lyonnais s'est adjugé le derby face à l'AS Saint-Étienne en s'imposant 2 buts à 1 au Groupama Stadium. Au classement, les Gones remontent à la 5e place tandis que les Vers stagnent à la 15e.