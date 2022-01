Les infos de 6h - Ce que l'on sait du féminicide qui s'est déroulé dans l'Hérault

Encore un probable féminicide dans l'Hérault. Deux femmes ont été tuées à l'arme blanche, a priori par le concubin d'une des deux victimes. L'individu a été interpellé dans le restaurant familial, en face de l'appartement ou se sont déroulés les faits. Le tout dans un village sous le choc.

C'est la stupéfaction dans le petit village de Roujan et tous les habitants comme Christine sont plus qu'en état de choc : "C'est horrible, ici à Roujan, je m'y attendais pas. Je suis choquée, je pense à la famille, les pauvres, c'est triste". Une tristesse immense et dans un village ou toutes les familles se connaissent, les rumeurs vont bon train. Difficile à supporter pour Thierry et Christophe. "Moi j'habite à côté, j'ai vu qu'il y avait tout ce monde. On entend aussi tout ce que les gens disent. Mais la vérité, on ne la connait pas", explique le premier, tandis que le second affirme "connaître les personnes si les noms qui circulent sont les bons".

Selon les premiers éléments de l'enquête, une des victimes serait pompier volontaire et la compagne du meurtrier présumé serait-elle en deuxième année d'école d'infirmière. Mais pour Raphaël Balland, procureur de Béziers, rien ne laissait envisager le féminicide. "Le monsieur, comme la victime sont connus d'aucun fichier de la police, de la gendarmerie ou de la justice. Je suis allé voir la famille de la victime. À leur connaissance, leur fille ne leur avait jamais dit qu'elle avait été victime de violences ou de menaces jusqu'à présent. Il y avait effectivement des tensions dans le couple ces derniers temps, mais aucune suspicion de violences".

L'enquête a été confiée à la gendarme de Pézenas, avec le renfort de la section de recherche de Montpellier. Si ce féminicide se confirme, ce serait au moins le cinquième depuis le début d'année 2022.

À écouter également dans ce journal

Tennis - Novak Djokovic a de nouveau été placé en rétention par les autorités australiennes ce samedi. Alex Hawke, le premier Ministre accuse le Serbe "d'encourager le sentiment anti-vaccination" en Australie.

Crise Ukraine-Russie - Ce vendredi, l'Ukraine a été la cible d'une vaste opération de cyberattaque contre ses sites gouvernementaux. Une opération qui intervient dans un contexte de vives tensions diplomatiques avec la Russie.

Nécrologie - Le réalisateur français Jean-Jacques Beineix est décédé à l'âge de 75 ans. Il fut notamment célèbre pour la réalisation de "37°2 le matin". Il était aussi écrivain, dialoguiste, scénariste et producteur de cinéma.