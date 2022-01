Jean-Jacques Beineix, réalisateur, écrivain, dialoguiste, scénariste et producteur de cinéma, est décédé à l'âge de 75 ans. Le réalisateur du film culte 37°2 le matin, est décédé jeudi 13 janvier 2022 à l'âge de 75 ans, a annoncé son frère Jean-Claude vendredi à l'Agence France Presse.

Celui qui s'est fait connaitre du public grâce à Diva et 37°2 le matin, une histoire d'amour et de folie avec Jean-Hugues Anglade et Béatrice Dalle, est décédé à son domicile parisien des suites d'une longue maladie.

Le jeune Jean-Jacques Beineix ne se destine pas au cinéma initialement. Il espère devenir médecin mais abandonne la fac en mai 68. L’année suivante il débute comme deuxième, puis premier assistant-réalisateur de Jean Becker sur la célèbre série télévisée Les Saintes Chéries de Claude Berri (1970) et de Claude Zidi (1971). Il ne quittera plus le 7e art.

Il se lance dans la réalisation avec quelques courts métrages à la fin des années 70 mais son premier long métrage Diva qui sort en 1980 est un immense succès. Son style fascine autant qu’il agace la critique de l’époque. Mais il ne laisse pas indifférent. En 1983, La Lune dans le caniveau n’est pas bien reçu au festival de Cannes. Un pas en arrière qui sera vite oublié lorsque sort le film qui fera sa renommée : 37°2 le matin, premier long-métrage produit par Cargo Films, sa société de production indépendante. Le film sort en 1986 est devient culte.

Ses productions dans les années 90 sont des échecs ou succès incomplet : Roselyne et les Lions ne séduit pas, IP5 son projet préféré avec Yves Montand est percuté par la mort de l'acteur à la fin du tournage (l'acteur est mort d'une crise cardiaque tout comme son personnage dans ce film). Mortel Transfert en 2001, est un nouvel échec et l'endette. On lui propose des chantiers hollywoodiens qu'ils refusent : Le Nom de la rose (finalement réalisé par Jean-Jacques Annaud), Evita et même Alien 3 (David Fincher). Il a failli réaliser une adaptation de Chapeau melon et bottes de cuir mais a finalement été débarqué pour des divergences artistiques. En 2013, il tente d'adapter Au revoir là-haut, de Pierre Lemaitre, Prix Goncourt 2013. Mais c'est finalement Albert Dupontel qui a adapté le roman...