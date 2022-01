Une gigantesque cyberattaque a paralysé plusieurs sites gouvernementaux ukrainiens, ce vendredi 14 janvier. Ces derniers se sont retrouvés saturés. En réalité, les hackers ont pris le contrôle de centaines de milliers d’ordinateurs sur la planète via un virus et ont demandé à tous ces appareils de se connecter au site en même temps… C’est comme si on saturait le standard RTL de l'émission Les Auditeurs ont la parole.

Ensuite, il y a eu un défaçage - pages d'accueil de site modifiées - avec des messages provocateurs. Sur celle du ministère des Affaires étrangères, on pouvait lire : "Ukrainiens, prenez peur et préparez-vous au pire. Toutes vos données personnelles ont été téléchargées sur le Web". On avait vu ce phénomène en France avec des appels au jihad.

La Russie est-elle responsable ? Impossible de le confirmer, mais c’est le même mode opératoire qu’une offensive du Kremlin contre l’Estonie lancée en 2007. L’Ukraine a, par ailleurs, plusieurs fois, été la cible de cyberattaques ces dernières années, contre son réseau d’électricité en 2015, par exemple. Kiev a accusé Moscou, mais la Russie a nié toute implication.

Objectif : fragilier la confiance des Ukrainiens

Cette nouvelle attaque intervient dans un contexte de crise politique, marqué par de vives tensions puisque 100.000 soldats russes ont été postés à la frontière avec l’Ukraine.

Quel est l'intérêt d'une tel assaut ? La déstabilisation du pays et de l’opinion publique, et ce, à la vue de tout le monde. D'après un expert, cette opération vise à diffuser un sentiment de peur, de terreur, ou au moins, de fragilisation, et tente d'écorner la confiance des Ukrainiens dans leurs institutions, puisque c’est le site de leur gouvernement qui est visé.

L’Union européenne a condamné l'attaque ce vendredi matin et a assuré qu’elle mobilisait tous ses moyens pour aider Kiev. L'Otan a de son côté annoncé la signature d'un accord avec l'Ukraine dans l'objectif de renforcer leur collaboration pour contrer les opérations de hacking.

Le président ukrainien Volodimir Zelenski s'est tourné vers les Américains et les Russes, Joe Biden et Vladimir Poutine, et leur a d'ores et déjà proposé une réunion au sommet sur la crise.