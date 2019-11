Environnement : pourquoi il ne faut pas remplacer les objets qui fonctionnent

publié le 26/11/2019 à 07:43

Et si ceux qui projettent d'acheter un nouveau téléphone vendredi 29 novembre lors du "Black Friday" décidaient finalement de garder leur smartphone actuel une année de plus si celui-ci fonctionne ? En effet, une étude publiée ce mardi indique que prolonger un peu plus la vie des produits peut avoir un fort impact sur l'environnement.

Si l'on prend trois objets très courants : smartphone, télévision et lave-linge, l'Agende l'environnement (Adem) a calculé que si tous les Français gardaient ces appareils un an de plus que la durée moyenne [5 ans pour un téléphone, 8 ans pour une télé, 11 ans pour un lave-linge], les économies de gaz à effet de serre seraient énormes. Ainsi, on estime qu'il serait émis 2,5 millions de tonnes de carbone en moins. Une quantité qui représente la consommation carbone annuelle d'une ville comme Lyon, ou bien celle d'1,5 million de voitures en France.

Cette préconisation intervient avant le "Black Friday", un jour qui agace la secrétaire d'État à l'Écologie Brune Poirson. Cette dernière lance l'opération "Nos objets ont plein d'avenir", pour inciter les Français à garder les objets qui fonctionnent encore s'ils sont en état de marche. Le but : n'acheter vendredi que les objets dont on aurait besoin. Et pour Noël, il est recommandé de penser aux objets d'occasion, en n'hésitant pas à faire un tour dans le grenier des parents.