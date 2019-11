Estelle Mouzin : et si c'était Michel Fourniret ?

publié le 25/11/2019 à 21:01

Estelle Mouzin avait 9 ans ce 9 janvier 2003, lorsqu’elle a été enlevée à Guermantes en Seine-et-Marne. Plus aucune nouvelle de cette petite fille depuis presque 17 ans. Mi-novembre 2019, l’ex-épouse et parfois complice de Michel Fourniret, Monique Olivier a fait voler en éclats l'alibi de l’Ogre des Ardennes. Lui qui a toujours affirmé que le jour de la disparition d'Estelle, il était en Belgique. Pour preuve, il a téléphoné ce jour-là à son fils. L'appel existe bel et bien, mais Monique Olivier raconte aujourd'hui que c'est elle, en fait, qui a passé ce coup de fil. À la demande expresse de Michel Fourniret qui ce 9 janvier 2003 ne se serait donc pas trouvé en Belgique...

L'alibi de Michel Fourniret ne tient plus... D'autant plus que, fait troublant, Monique Olivier ne s'est pas uniquement confiée à la juge d'instruction : elle a raconté cet épisode à une co-détenue. Elle lui a expliqué que le jour de la disparition d'Estelle, Fourniret était "parti à la chasse", "à la chasse aux petites vierges", comme il lui aurait précisé. "J'ai repéré déjà la ville et deux petites filles. Au coin de la boulangerie, elles vont se séparer, il y en aura bien une des deux. Je préfère l'une que l'autre parce que la rue est assez sombre et c'est plus facile pour moi"...

Où se trouvait donc réellement Michel Fourniret ce 9 janvier 2003 ? Et était-il à Guermantes, au coin de cette boulangerie où pour la dernière fois Estelle Mouzin a été aperçue vivante ?

