publié le 28/01/2020 à 06:39

C'est une baisse inédite en France, du jamais vu depuis la crise financière de 2008. La courbe du chômage a baissé de plus de 3% cette année. Plus de 110.000 personnes ont retrouvé un emploi en 2019. Voilà de quoi mettre un peu de baume au coeur à un gouvernement accaparé par le dossier des retraites.

Malgré tout, il est beaucoup trop tôt pour se réjouir et se dire que le chômage de masse est derrière nous. En effet, si le bilan de l'année 2019 est très encourageant, c'est dû essentiellement au dernier trimestre. Jusqu'à fin septembre, la décrue du chômage a été lente et poussive. Il faudra donc attendre les statistiques du premier semestre 2020 pour avoir confirmation que depuis cet automne, on est bien passé à la vitesse supérieure.

Ce n'est pas gagné d'avance si on écoute une économiste spécialiste de la zone euro. Pour Stéphanie Villers, "le climat international reste quand même très incertain entre tensions commerciales et cette nouvelle épidémie qui s'étend en Chine".

D'autant plus qu'au plan intérieur, avec la crise des "gilets jaunes" et le conflit sur les retraites, le climat social reste lourd, et que le nombre de personnes à la recherche d'un emploi continue à se compter en millions. La France garde un taux de chômage parmi les plus élevés d’Europe.

À écouter également dans ce journal :

Migrants - Depuis 5h30 ce mardi 28 janvier au matin, l'évacuation du camp de migrants installé Porte d'Aubervilliers a démarré dans le nord de Paris. Environ 2.000 personnes y vivent entassés dans des tentes, dans des conditions extrêmement précaires.



Justice - Emmanuel Macron avait estimé qu'un procès était nécessaire pour juger le meurtrier de cette femme juive tué il y a trois ans. Mise au point de la Cour de Cassation, c'est assez rare qui assure que "l'indépendance de la justice est une condition essentielle du fonctionnement de la démocratie".



Coronavirus chinois - En Chine, le bilan du coronavirus s'est encore alourdi.106 personnes sont désormais décédées après avoir contracté cette pneumonie virale. Plus de 4.000 malades sont recensés au total dans tout le pays.